Bilzen -

De corona-patrouille van de politie is donderdagochtend op 1,8 kilogram wiet gestoten bij een controle tussen Munsterbilzen en Eigenbilzen. Een auto werd ter hoogte van Zangersheide aan de kant gezet. De twee inzittenden - uit Luik en Nederland - konden niet meteen een sluitende uitleg geven over wat ze op dat tijdstip op die plek deden. In de auto werd de drugs gevonden.