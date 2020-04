Daling zet zich verder: laagste aantal patiënten in Limburgse ziekenhuizen sinds twee weken

Hasselt - De dalende trend zet zich verder in de zeven Limburgse ziekenhuizen. Er zijn opnieuw meer patiënten die naar huis mogen dan nieuwe opnames. Toch verloren opnieuw 13 mensen de strijd tegen het virus.

Volgens de meest recente cijfers verblijven er momenteel nog 439 covid-patiënten in een van de Limburgse ziekenhuizen. Dat is het laagste aantal sinds 28 maart — enkele dagen voor de piek — toen er 418 bedden bezet waren. Goed nieuws was er voor 44 personen die het ziekenhuis in onze provincie mochten verlaten. Minstens 87 covid-patiënten verblijven wel nog op intensieve zorgen. Er vielen gisteren helaas ook 13 overlijdens te betreuren, alleen in het Sint-Trudo Ziekenhuis was er geen sterfgeval. Het totaal aantal overlijdens in de Limburgse ziekenhuizen komt daarmee op 268.

Telemonitoring

In Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk waren er de afgelopen 24 uur opvallend veel ziekenhuisverlaters (14). Dat komt omdat het ziekenhuis enkele dagen geleden een speciaal systeem heeft uitgerold. Covid-patiënten die bijna genezen zijn mogen al naar huis en worden door het zorgpersoneel in het ziekenhuis via telemonitoring verder opgevolgd. Op die manier kunnen de patiënten in het comfort van de thuisomgeving herstellen en komen er ook bedden vrij in het ziekenhuis.

