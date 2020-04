Elon Musk kijkt aan tegen rechtszaak na omstreden tweet

Een omstreden tweet van Tesla-topman Elon Musk blijft hem achtervolgen. Musk trof in 2018 na de tweet al een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC, waarbij hij voor zeker drie jaar moest opstappen als Tesla-voorzitter en waarbij zowel Musk als Tesla een boete van telkens 20 miljoen dollar (17,2 miljoen euro) moest ophoesten. Nu kijken Musk en Tesla in dezelfde zaak aan tegen een burgerlijke rechtszaak door een groep aandeelhouders. Tesla heeft getracht om de rechtszaak te laten seponeren, maar daar ging een federale rechter in de VS woensdag niet op in.