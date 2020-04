Britney Spears maakt TikTok-video over...haar ex-vriend Justin Timberlake

Niet alleen wij maar ook heel wat wereldsterren zijn verplicht om in tijden van corona ‘in hun kot’ te blijven. En dus moeten ook zij op zoek naar creatieve oplossingen om de tijd te doden. Een van hen, is zangeres Britney Spears die zich op de populaire app ‘TikTok’ gestort heeft.

In haar laatste post op Instagram is de Amerikaanse dansend te zien op het nummer ‘Filthy’, gezongen door haar ex-vriend Justin Timberlake. “Ik verveel mij zo”, schrijft ze bij de foto. “Ik maak dan maar de hele tijd TikTok-filmpjes en Snapchats.” En in een van die filmpjes heeft ze het over haar relatie met die andere zanger, Justin Timberlake.

“Ja, ik weet dat we 20 jaar geleden een van de meest beschreven relatiebreuken hadden maar…die man is een genie! Fantastisch nummer JT!.

Het koppel ging in 2002 uit elkaar na een turbulente relatie van drie jaar. De precieze reden van de breuk werd nooit bekendgemaakt maar de zanger suggereerde in zijn nummer ‘Cry me a river’ dat het te maken had met overspel.