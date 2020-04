Emotionele Gaby Colebunders: “Beke, ik wil dochter ook na 2 mei knuffelen”

Genk -

In een erg emotionele video roept volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders (pvda) Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) op om de beslissing, om beperkt bezoek toe te laten in woonzorgcentra, volledig terug te trekken. Dat is ondertussen ook gebeurd. Beke maakte donderdagmiddag bekend dat de Vlaamse rusthuizen en zorginstellingen dichtblijven.