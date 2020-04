Prins Harry en Meghan Markle schenken deeltje opbrengst van hun huwelijk weg

De Britse prins Harry en Meghan Markle willen hun steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus. Ze hebben besloten op een deel van de opbrengst van hun huwelijk te doneren. Het gaat om 90.000 pond, omgerekend zo’n 22.000 euro.

Op 19 mei 2020 zijn prins Harry en Meghan Markle twee jaar getrouwd. Hun grote dag werd integraal uitgezonden en leverde het koppel een aardig zakcentje op. Een deel van de opbrengst van die uitzending gaat nu naar Feeding Britain, die streeft naar gezonde voeding toegankelijk maken voor iedereen.

In deze coronatijd focust de Britse organisatie nog meer dan ooit op het bestrijden van hongerarmoede. Nu kunnen kinderen die in armoede leven immers de maaltijden, die ze anders op school krijgen, niet meer opeten. Het idee voor een donatie aan Feeding Britain zou volgens Hello Magazine ontstaan zijn na een gesprek tussen prins Harry en de aartsbisschop van Canterbury. De directeur

”We zijn enorm dankbaar voor deze fantastische steun. De donatie zal ervoor zorgen dat we ons werk kunnen blijven doen tot de scholen weer opengaan.”