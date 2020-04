Lummen -

In de Mangelbeekstraat woedt momenteel een brand in de achterbouw van een huis. De brandweer is bezig met blussen. Het waren de buren die het vuur rond 12.30 uur opmerkten en de bewoners verwittigden. Iedereen kon veilig naar buiten. De bewoners en buren probeerden het vuur nog zelf onder controle te houden tot de brandweer arriveerden.