Diest -

Een tiener die drie vrienden had uitgenodigd is woensdagnamiddag door de politie betrapt in de Overstraat. De politie had een tip binnengekregen. Ze stelden een proces-verbaal op tegen de jongeren wegens het schenden van het samenscholingsverbod. Even voordien hadden de agenten twee personen uit het Tiense geverbaliseerd op de Omer Vanaudenhovelaan voor het maken van een nodeloze verplaatsing.