Deens sterrenrestaurant kookt voor daklozen tijdens lockdown

Het Deense sterrenrestaurant Alchemist serveert niet alleen aan gasten die wel wat geld willen neertellen voor een maaltijd. Tijdens de lockdown krijgen ook daklozen in Kopenhagen de kans om hun keuken te proeven.

Chef-kok Rasmus Munk wist afgelopen jaar twee Michelinsterren te verzamelen met zijn restaurant Alchemist in Kopenhagen, maar kan voorlopig niet verder op dat elan. Door de lockdown in Denemarken, werd hij verplicht zijn restaurant tijdelijk te sluiten.

Het gaf hem wel tijd en ruimte om nieuw leven te blazen in een ouder liefdadigheidsproject. Onder de naam JunkFood had Munk het idee opgevat om op dagen dat het restaurant gesloten was toch gezonde maaltijden te bereiden voor daklozen in de Deense hoofdstad. Daar is nu nog meer nood aan, nu veel daklozencentra volzitten door de corona-epidemie en het met minder vrijwilligers moet bolwerken door het besmettingsgevaar.

Niet verfijnd

‘Nu ik vier keukens heb die niet worden gebruikt, en heel veel vrije tijd, is het tijd om dit project op de rails te zetten’, aldus Munk, die meteen een hand uitreikte naar andere chefs in Kopenhagen om bij te springen, wat velen ook al hebben gedaan. ‘Het is zwaar als je ’s morgens geen reden hebt om op te staan, zeker als je gewoon bent om shifts te draaien van zestien of zeventien uur’, weet Munk.

Munk en zijn team hebben de voorbije weken dagelijks een 500-tal maaltijden bereid die via twaalf daklozencentra worden verdeeld onder de 1.400 daklozen in Kopenhagen. Geen verfijnde gerechten, maar lasagne en cottage pie. Hij denkt na over de mogelijkheden om het initiatief ook in andere Deense steden uit te rollen.