Gezondheidsdeskundige vindt ook uitgestelde Tour de France geen goed idee: “Perfecte omstandigheden voor een ramp”

Devi Sridhar, deskundige voor volksgezondheid aan de Universiteit van Edinburgh, zegt dat de Tour de France dit jaar beter helemaal niet kan doorgaan. Ook op zijn nieuwe datum eind augustus vormt de Ronde van Frankrijk een te groot risico, zegt ze.

Woensdag maakten organisator ASO en internationale wielerunie UCI gezamenlijk bekend dat de Tour de France dit jaar van eind augustus tot midden september gereden zal worden. Die beslissing kwam er twee dagen nadat Frans president Emmanuel Macron massa-evenementen tot midden juli had verboden. De vraag is of het wel een goed idee is een groot evenement als de Tour eind augustus al te laten doorgaan.

“De voordelen van zo’n Tour moeten afgezet worden tegen de risico’s ervan”, vertelt Sridhar bij Cyclingnews. “Duizenden mensen van over de hele wereld die samenkomen, van dorp tot dorp reizen, dat is een manier waarop het virus hoogtij zou kunnen vieren. Het zouden de perfecte omstandigheden voor een ramp zijn. (...) Zelfs als Frankrijk het virus tegen augustus onder controle zou hebben, zouden al die mensen die uit verschillende windhoeken het land binnenkomen het virus een nieuwe duw in de rug kunnen geven.”

“Het zou een pijnlijke beslissing zijn de Tour niet te laten doorgaan, maar eigenlijk hebben ze geen keuze. Het is gewoon het verstandigste er een streep door te trekken.”