100 procent Belgische outfits voor deze zomer

Dromen mag, ook in tijden van isolatie en quarantaine. Omdat we nog een tijdje moeten binnenblijven in de strijd tegen het coronavirus, kunnen we in alle rust nadenken over een gepaste outfit voor deze zomer en nadien. Om de Belgische mode-industrie een hart onder de riem te steken, kozen we voor uitsluitend Belgische creaties.

Stadsgevoel

Een broek met rechte pijpen en een hoge taille combineert eindeloos. Om de sportieve look wat meer glans te geven, kiezen we hier voor een losse bloes, die je gemakkelijk in de broek kan stoppen. De print en het kraagje maken het geheel een beetje klassieker, net zoals de witte sandaaltjes met stevige blokhak. Voeg daar nog een flitsende zonnebril en gouden oorringen aan toe en je kan zo naar het eerste terrasje van het jaar als de maatregelen versoepelen. Je smartphone, die momenteel overuren maakt, stop je eventjes weg in een opvallende (heup)tas.

1. (Heup)tas - 295 euro bij Clio Goldbrenner 2. Broek met hoge taille - 109 euro bij Bellerose 3. Bloes met rolkraag en stippen - 165 euro bij Essentiel 4. Sandalen met blokhak - 285 euro bij Thiron 5. Oorbellen met topaas - 390 euro bij Roos De Krom 6. Zonnebril - 199 euro bij Odette Lunettes

Tijd voor etentje

Maar nog niet meteen. Eerst blijven we allemaal in ons kot tot we weer uit eten mogen gaan. En alleen dat idee is al een feestelijke outfit waard. We kozen voor een hemdjurk met een opvallende print in combinatie met een al even opvallende ketting van het Antwerps juwelenduo Wouters en Hendrix. De handtas en de bril hielden we eerder sober om te eindigen met een moderne interpretatie van het klassieke muiltje.

1. Lange jurk - 239 euro bij Gigue 2. Zonnebril - 59 euro bij Komono 3. Muiltjes - 380 euro bij Virginie Morobé 4. Ketting - 375 euro bij Wouters & Hendrix 5. Handtas - 310 euro bij Mieke Dierckx

Romantische picknick

Lange rokken zijn al een tijdje niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Zeker in de lente en zomer zijn ze niet alleen comfortabel, ook zijn ze bijzonder luchtig. Kies voor een opvallend exemplaar in een lichte stof zodat de rok bij elke beweging lijkt te dansen. Een sandaaltje eronder oogt altijd mooi, maar een enkellaarsje is minstens even modieus en geeft wat meer pit aan het geheel. Een hoedje maakt het geheel af én beschermt je tegen de zon.

1. Rok - 160 euro bij Caroline Biss 2. Korte bloes - 69,99 euro bij CKS 3. Enkellaarsjes - 299 euro bij Atelier Content 4. Handtas - 445 euro bij Christian Wijnants 5. Ring - 220 euro bij Studio Collect 6. Hoed - 33,90 euro bij Herman.

De stad in (als het weer mag)

Wat is er nog comfortabeler dan een lange rok? Juist, een jumpsuit. Kies voor een stoer exemplaar in een andere kleur dan zwart of blauw en combineer met een hakje om er vrouwelijke finesse aan toe te voegen. Een uitgesproken handtas in combinatie met een opvallende bril en meer heb je niet nodig om de stad in te trekken (als het weer mag).

1. Jumpsuit - 365 euro bij Rue Blanche 2.Sandalen - 396,88 euro bij Nathalie Verlinden 3. Handtas - 295 euro bij Awardt 4. Zonnebril - 199 euro bij Odette Lunettes 5. Oorbellen - 175 euro bij Lore Van Keer.