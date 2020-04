Virus breekt triest record met 417 overlijdens op één dag, in Limburg al 4.263 bevestigde besmettingen

Hasselt - Er is gisteren een triest record gebroken: er werden gisteren 417 overlijdens op één dag geteld, dat is het hoogste aantal sinds de uitbraak van het virus. In Limburg komen er 114 nieuwe bevestigde besmettingen bij.

De 114 nieuwe gevallen brengen het Limburgse totaal op 4.263 bevestigde besmettingen. Limburg is nog altijd de provincie met de hoogste besmettingsgraad: 49 per 10.000 inwoners. De besmettingsgraad in andere Vlaamse provincies is als volgt: Antwerpen (24 per 10.000 inwoners), Vlaams-Brabant (32), West-Vlaanderen (34) en Oost-Vlaanderen (29). Exacte cijfers over de toestand in de Limburgse ziekenhuizen volgen later.

Triest record

De afgelopen 24 uur heeft het coronavirus in België opnieuw het leven geëist van 417 personen. Dat is een triest record sinds de uitbraak van het virus. Het gaat om 127 overlijdens in de ziekenhuizen en 289 in de rusthuizen. De tol van de ziekte in België komt daarmee op 4.857 sterfgevallen. De overlijdens in de ziekenhuizen zijn bevestigde Covid-19-gevallen. In de woon-zorgcentra gaat het om 91 bevestigde en 198 vermoedelijke gevallen.

LEES OOK. Limburgse woonzorgcentra houden deuren dicht voor bezoekers

In ons land testten de afgelopen 24 uur opnieuw 1.236 mensen positief voor het virus. Daarmee komt het totaal bevestigde besmettingen in België op 34.809. Een verklaring voor het hoge cijfer is dat sinds enkele dagen de testresultaten van de duizenden verplichte tests in de woon-zorgcentra verrekend worden. Deze tests zijn wel onderzocht in labo’s en dus zijn bevestigde besmettingen een betere parameter dan het totaal aantal overlijdens.

LEES OOK. 417 nieuwe corona-overlijdens en 310 ziekenhuisopnames: “Maatregelen verlengen cruciaal”

Telsysteem is niet slecht

Volgens critici zou het aantal sterfgevallen in de woon-zorgcentra overschat worden. Toch zal België niet overschakelen op een andere manier van tellen. Dat legde viroloog Steven Van Gucht uit tijdens de dagelijkse persconferentie over de coronacijfers in ons land: “In een goed systeem hoe je rekening met bevestigde én vermoedelijke gevallen. Dat is standaard goede praktijk. Als de testcapaciteit onvoldoende is, is het belangrijk om de vermoedelijke gevallen mee te tellen. Anders zou je een grove onderschatting maken van het totaal aantal overlijdens en het aantal besmettingen.

Naarmate het aantal testcapaciteit verhoogt — en dat is momenteel het geval — gaan we wel in staat zijn om meer van die vermoedelijke gevallen te laten bevestigen in het laboratorium. In de cijfers van vandaag werd bijvoorbeeld al iets meer dan 30% van de overlijdens uit de woon-zorgcentra in een labo bevestigd. Dat percentage zal in de toekomst nog toenemen.”

LEES OOK. Beke eist dat coronadoden anders geteld worden

Curve blijft dalen

De afgelopen 24 uur werden er 310 patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. In totaal zijn er nu 5.309 ziekenhuisbedden bezet, dat zijn er 206 minder dan een dag voordien. Ongeveer een vijfde van alle patiënten (1.182) verblijven op intensieve zorgen, dan zijn er 22 minder dan gisteren. Er is ook goed nieuws: 455 patiënten mochten weer naar huis. Dat brengt het totaal op 7.562 ontslagen patiënten in België.

“De curve van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is al een tijdje aan het dalen, dat is goed. Maar om die daling te laten aanhouden en vooral ook om geen nieuwe heropflakkering te krijgen, is het cruciaal dat we die maatregelen verlengen en blijven respecteren”, aldus Van Gucht. “Het is nodig om de ziekenhuizen niet te verzadigen en om het werk van het zorgpersoneel draaglijk te houden en de capaciteit op termijn niet te overschrijden. We moeten volhouden, samen gaan we dit kunnen.”