Dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren naar mei 2021 verplaatst

Houthalen-Helchteren - Het dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren heeft donderdag officieel bevestigd dat XO Belgium naar 2021 verplaatst wordt. Dit jaar was normaal gezien een jubileumeditie, want het zou de tiende keer zijn dat het festival zou plaatsvinden. De nieuwe datum is 21, 22 en 23 mei 2021. De al gekochte tickets blijven geldig tot volgend jaar.

“Het was eenvoudigweg geen optie om XO naar een latere datum dit jaar te verschuiven, want op zo’n korte termijn zouden we niet dezelfde kwaliteit hebben kunnen bieden. Alle tickethouders zullen binnen twee weken een mail ontvangen met meer informatie. Laten we van de editie van 2021 een editie maken, die in de geschiedenisboeken zal belanden,” zo maakte de organisatie donderdag bekend. Het festival Blues Peer van 17, 18 en 19 juli 2020 liet via een bericht op Facebook weten dat de organisatie daar nog gaat bekijken wat ze gaan beslissen.

