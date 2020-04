417 nieuwe corona-overlijdens en 310 ziekenhuisopnames: “Maatregelen verlengen cruciaal”

Er zijn de voorbije 24 uur in ons land 417 nieuwe overlijdens gemeld als gevolg van het coronavirus. Het merendeel daarvan is vastgesteld in woonzorgcentra.

Dat meldt het crisiscentrum in de dagelijkse update. 127 overlijdens zijn gemeld in ziekenhuizen, 289 in woonzorgcentra. Daarvan zijn er 91 bevestigde gevallen, de rest zijn ‘mogelijke’ gevallen van overlijdens door Covid-19.

De cijfers over de ziekenhuisopnames zijn wel meer hoopgevend. Er werden nog 310 mensen opgenomen in de ziekenhuizen, maar 455 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Er zijn momenteel nog 5.309 ziekenhuisbedden bezet. Ook op de afdelingen intensieve zorg van de ziekenhuizen daalt het aantal bezette bedden: -22 bedden, tot 1.182 bedden.

Ook zijn er 1236 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat brengt het totaal op 34.809.

Verlengen van maatregelen cruciaal

Het crisiscentrum ziet in de cijfers het bewijs dat de verlenging van de maatregelen “absoluut nodig” zijn. “Om de daling te laten aanhouden en vooral om te voorkomen dat we een nieuwe opflakkering te krijgen, is het werkelijk cruciaal dat we de maatregelen verlengen en blijven respecteren”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het is nodig om de ziekenhuizen niet te verzadigen, om het werk voor het zorgpersoneel dragelijk te houden en de capaciteit op termijn niet te overschrijden.”

Telling overlijdens

Over de methode van het tellen van de overlijdens gaf van Gucht aan dat een onder- of overschatting “inherent” is aan elk systeem. Wanneer de testcapaciteit onvoldoende is, is het volgens hem erg belangrijk die vermoedelijke gevallen mee te tellen. “Anders zou je een grove onderschatting maken van het totaal aantal overlijdens en het aantal covid-gevallen”.

Door het opdrijven van de testcapaciteit kan er voortaan vaker getest kan worden of een overledene effectief besmet is met het coronavirus, maar ook onbevestigde gevallen zullen nog steeds worden meegeteld. “Van het principe waarbij we zowel bevestigde als vermoedelijke gevallen tellen, gaan we in principe niet afwijken, want dat is standaardpraktijk”.

