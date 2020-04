OPROEP. Wil jij op bezoek gaan bij jouw familielid in een rusthuis of zorginstelling?

Is er dan toch weer ‘normaal’ bezoek mogelijk in een rusthuis of zorginstelling? Foto: Photo News

Een van de meest opvallende nieuwe maatregelen die gisteren is bekendgemaakt is wellicht dat er opnieuw bezoek welkom is in rusthuizen en zorginstellingen. Al stuitte de maatregel meteen ook op hevige kritiek. Maar wat willen de bezoekers eigenlijk zelf?

Rusthuisbewoners mogen van één (en altijd dezelfde) persoon bezoek ontvangen op voorwaarde dat die al 14 dagen geen symptomen heeft van corona, zo is op de Nationale Veiligheidsraad beslist. Dat geldt ook voor zorginstellingen voor personen met een handicap. Of er in de praktijk effectief bezoek zal komen, moet nog blijken, want er komt veel kritiek op de maatregel.

