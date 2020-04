Hoe ziet de exitstrategie van andere Europese landen eruit?

Terwijl in België de Veiligheidsraad volgende week met concrete exitmaatregelen komt, zijn enkele landen al begonnen met een versoepeling van de lockdown. In het zwaar getroffen Spanje en Italië gebeurt dat erg voorzichtig. Maar andere landen gaan sneller. Zo openden Deense kinderdagverblijven en kleuter- en lagere scholen gisteren opnieuw de deuren. Ook in Duitsland is er al meer zekerheid over de corona-exit: vanaf maandag mogen kleine winkels er weer open. Op 4 mei mogen de oudste leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs er opnieuw naar school.