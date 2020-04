Philippe Gilbert krijgt boete omdat hij op de openbare weg fietst in Monaco: “Iedereen gelijk voor de wet”

Philippe Gilbert heeft een boete van honderd euro gekregen in Monaco omdat hij er op de openbare weg trainde, terwijl dat door de uitbraak van het coronacrisis sinds enkele dagen niet meer is toegelaten. Dat vertelde de renner aan het plaatselijke Monaco Info.

“We hadden een rondje van elf kilometer gevonden dat we drie of vier keer deden, en waardoor we even een luchtje konden scheppen”, vertelde Gilbert. “Op een zeker moment hebben ze ons gestopt en heb ik een boete van honderd euro gekregen. We krijgen geen privileges door ons statuut, iedereen is gelijk voor de wet. Het is niet omdat ik vorig jaar Parijs-Roubaix gewonnen heb, dat ik meer mag dan een ander. En als publiek persoon moeten wij het voorbeeld geven.”