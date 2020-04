Cameron Diaz praat over het moederschap: “Ik ben dolgelukkig”

Cameron Diaz en haar echtgenoot meldden na de geboorte van hun dochtertje enkele maanden geleden dat ze geen foto’s of details over hun kindje zouden delen. De voormalige actrice sprak zich nu wel uit over het moederschap tijdens een livesessie op Instagram: “Ik ben dolgelukkig. Ik kan het niet geloven.”

Kort na de start van het nieuwe jaar hadden Cameron Diaz en Benji Madden heuglijk nieuws te delen. Het koppel kondigde toen de geboorte aan van hun eerste dochtertje, maar meteen liet het duo ook verstaan dat ze geen foto’s of details over hun kindje zouden delen. De voormalige actrice en muzikant leefden de voorbije jaren een leven ver weg van de spotlights, en dat wilden ze als kersvers gezin zo houden.

Cameron Diaz maakte nu wel een uitzondering door tijdens een livesessie op Instagram over het moederschap te spreken. “Ik ben dolgelukkig”, zo vertelde ze daarover. “Het is het allerbeste wat er is. Ik ben zo gelukkig dat ik dit met Benji kan delen en we beleven de beste tijd samen. Ik kan het niet geloven.”

Tijdens de lockdown is er niet zoveel veranderd, biecht de voormalige actrice op. “Mijn leven lag de voorbije maanden sowieso al een beetje stil, omdat ik een baby in huis heb. Ik zag wel voortdurend vrienden, nu zie ik helemaal niemand.”