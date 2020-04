"Hij doet wat een overleden F1-piloot ook had kunnen doen"

Renault F1-piloot Daniel Ricciardo denkt dat de prestaties van Charles Leclerc ons een goed idee geven van wat de betreurde Jules Bianchi in zijn mars had.

Met een post op sociale media die de naam “Dan’s Diary” meekreeg blikt Daniel Ricciardo terug op een aantal rijders die volgens hem onderschat werden gedurende hun F1-loopbaan. Het lijstje bestaat uit Roberto Merhi, Vitantonio Liuzzi, Jenson Button, Marcus Ericsson en Jules Bianchi.

Bij de naam Bianchi wil de goedlachse Australiër vertellen dat hij niet zozeer onderschat werd maar dat de reden dat hij tot het lijstje behoort het feit is dat zijn carrière abrupt werd afgebroken nadat hij zwaar crashte tijdens de GP van Japan in 2014 en een half jaar later overleed aan de gevolgen daarvan.

"Het was niet zo dat Jules onderschat werd, maar we hebben hem nooit in een topwagen gezien, dus misschien waardeerden de mensen niet hoe goed hoe hij zou zijn," schreef Ricciardo in een welgemeend eerbetoon aan de Franse rijder.

"Je denkt aan zijn race in de Marussia in Monaco in 2014, de eerste punten van het team... Monaco is als Macau in de zin van dat er geen manier is om daar een resultaat te beïnvloeden. Het was absoluut op verdienste."

"Al tijdens zijn kartingperiode was Jules de man. We hebben elkaar ontmoet tijdens de opleiding bij Formula Medicine in Viareggio in Italië en iedereen, zelfs op die leeftijd toen we 17 waren, iedereen behandelde hem alsof hij al een F1-piloot was."

"Ik leerde hem kennen en we werden vrienden, en ik leerde hem snel kennen en ook wat hij had gedaan voordat ik in Europa aankwam."

"Het is een ander deel van wat zijn verhaal zo triest maakt, omdat hij nu bij een topteam zou hebben gezeten en zeker een racewinnaar zou zijn geweest."

Door het racen kwamen de families Leclerc en Bianchi samen en tijdens de jeugdreeksen nam Jules de rol van grote broer en begeleider waar voor de jongere Charles Leclerc, ook toen hij het al tot de Formule 1 geschopt had in 2013.

"In sommige opzichten heb ik het gevoel dat Charles nu doet wat Jules zou hebben gedaan," aldus Ricciardo. “Het is alsof Charles de uitgestelde versie is van wat Jules zou hebben gedaan met het succes dat hij heeft."

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: