Nieuw F1-game krijgt speciale Michael Schumacher-editie

Codemasters maakte gisteren bekend dat F1 2020, de officiële game van het 2020 FIA F1-kampioenschap, op 10 juli 2020 wereldwijd wordt uitgebracht. De game verschijnt voor de PlayStation 4, Xbox One, Windows-pc en voor het eerst op Google Stadia.

Eerbetoon aan Michael Schumacher

In het F1-seizoen dat Lewis Hamilton het record van zeven wereldtitels kan evenaren, brengt Codemasters een eerbetoon aan de huidige recordhouder met de F1 2020 Michael Schumacher Deluxe Edition. Deze speciale versie bevat exclusieve content en zal drie dagen eerder al beschikbaar zijn.

Start een eigen F1-team

F1 2020 bevat meerdere nieuwe unieke mogelijkheden voor de F1-franchise, waaronder ‘Mijn Team’. In dit uitgebreide nieuwe speltype kunnen spelers hun eigen F1-team opzetten om de strijd aan te gaan met de écht bestaande renstallen van 2020. Deze nieuwe ervaring als coureur én teammanager biedt een unieke kijk in de wereld van F1.

Zandvoort en Carrièremodus

De racekalender in Mijn Team en de veelgeprezen Carrièremodus geven spelers meer flexibiliteit, met de mogelijkheid om te kiezen uit drie verschillende seizoenslengtes. Het is mogelijk om het originele, volledige seizoen van 22 races te volgen, of een kortere versie samen te stellen met 16 of 10 races. Nieuwe toevoegingen zijn er in de vorm van Circuit Zandvoort en Hanoi Circuit.

Split-screen is terug

Voor wie graag met vrienden speelt, keert de mogelijkheid terug om met twee spelers in split-screen te racen. Daarnaast zijn er diverse toevoegingen die nieuwe spelers kunnen helpen om de F1-beleving nog beter te laten aansluiten bij hun vaardigheden. Deze mogelijkheden vormen aanvullingen op de bestaande beleving van racen in F1 en F2. Voor liefhebbers van intensief simracen is de race-ervaring nog altijd even uitdagend.

Michael Schumacher Deluxe Edition

Fans die de F1 2020 Michael Schumacher Deluxe Edition aanschaffen, kunnen in vier iconische auto’s rijden van de legendarische Duitse coureur. Bij deze speciale versie ontvangen fans bovendien exclusieve content, waaronder auto-liveries en speciale items waarmee fans hun coureur kunnen aanpassen zoals een unieke animatie om hun podiumplaats te vieren. De F1 2020 Michael Schumacher Deluxe Edition bevat deze vier bolides:

1991: Jordan 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000

Daarnaast krijgen fans die de Michael Schumacher Deluxe Edition of de F1 2020: F1 Seventy Edition pre-orderen of aanschaffen een exclusieve set aan in-game items, om de zeventigste verjaardag van de Formule 1 te vieren.

