Trip naar Mount Everest gecanceld? Deze man doet het aantal stappen op zijn trap

De Britse avonturier Rob Ferguson zou deze maand naar Nepal trekken om de Mount Everest te beklimmen, maar zijn plannen werden gedwarsboomd door het coronavirus. Daarom ging hij de uitdaging aan om thuis de 8.848 meter hoge berg te beklimmen, door 6.506 keer zijn trap op en af te lopen.

Ferguson ging in april samen met vijftien anderen de Mount Everest in Nepal beklimmen. Maar toen de reis geannuleerd werd vanwege de uitbraak van het coronavirus besloten Rob en twee anderen van het team - Jenny Wordsworth en Lucy Aspden – om de hoogste berg ter wereld t beklimmen in eigen huis. De groep zamelde ondertussen geld in voor de Britse gezondheidszorg. Uiteindelijk haalde enkel Rob Ferguson ‘de top’ en dat in 24 uur tijd.

De tocht zou worden geleid door klimmer Jamling Tenzing, de zoon van Sherpa Tenzing – de eerste persoon die Mount Everest samen met Edmund Hillary beklom in 1953. Tenzing begeleide Rob tijdens een videocall en sprak hem bemoedigende woorden in. ‘Het zou 20 keer moeilijker zijn geweest om het af te maken als ik die steun niet had’, aldus de Britse klimmer.