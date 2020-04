Druk op recyclageparken houdt aan, tot twee uur wachttijd

Hasselt -

De politie van Limburg Regio Hoofdstad moet aan de containerparken in Hasselt nu al elke dag, sinds de heropening na de lockdown, het verkeer regelen. In Kuringen loopt de wachttijd op tot meer dan twee uur. Het advies om een webcam te raadplegen en zo de file in te schatten, wordt genegeerd. Dat zou ook weinig uithalen, de camera ziet hooguit twintig auto’s. Verder kan je niet kijken. Maar de drang voor de Hasselaar om zijn afval kwijt te zijn, is blijkbaar groter dan de tijd die hij ermee verliest.