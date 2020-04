Meer dan acht op de tien Limburgers verandert zijn reisgedrag in de zomer van 2020, zelfs indien de Belgische grenzen open zijn. Dat blijkt uit een enquête van de opleiding Toerisme en Recreatiemanagement van hogeschool PXL. Een op de tien overweegt ook een vakantie in de eigen provincie. Volgens gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens is Limburg klaar om de grote toestroom van toeristen deze zomer aan te kunnen.