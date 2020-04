Burgemeester Alain Yzermans geneest van coronavirus

Houthalen-Helchteren -

Alain Yzermans is aan de beterhand. De burgemeester van Houthalen-Helchteren verbleef de afgelopen drie weken thuis in quarantaine, nadat hij ziektesymptomen vertoonde die leken op deze van het coronavirus. Sinds enkele dagen is Yzermans terug beter. En waagt hij zich onder andere aan fietsen en tuinieren. Werken doet de burgemeester voorlopig wel nog van thuis uit. Dit om de eigen gezondheid en deze van het gemeentepersoneel te kunnen garanderen.