Minister Beke vraagt uitstel van bezoekregeling voor rusthuizen

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gaf aanvankelijk al toe dat bezoek toelaten in woon-zorgcentra “een huzarenopdracht” wordt. Na heftige reacties vanuit de sector om bezoek niet toe te laten, roept de minister nu op om deze maatregel uit te stellen. “Dit is te belangrijk om snel-snel te doen.”

Amper enkele uren nadat de Nationale Veiligheidsraad besliste om beperkt bezoek toe te laten in woon-zorgcentra vraagt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om uitstel van de maatregel. Bezoek van één persoon zou toegelaten worden, als het om dezelfde persoon gaat, die zeker 14 dagen geen symptomen vertoont. Maar de beslissing kreeg al veel kritiek.

Wouter Beke gaf eerst in het VRT-journaal van 19u al aan dat het een ‘huzarenopdracht’ zou worden, en vraagt nu twee uur later om uitstel op Twitter. De tweet van Beke wordt meteen op ongeloof onthaald, de reacties gaan van ‘het is te laat, de telefoon staat roodgloeiend’, tot ‘is dit een grap?’

Zoals ik net ook in journaal @vrtnws zei: bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Te belangrijk om snel-snel te doen. — Wouter Beke (@wbeke) April 15, 2020