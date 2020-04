Rusthuizen protesteren tegen bezoekregeling, Truiens wzc weigert

/ Sint-Truiden - Zorgnet-Icuro, dat de ruim driehonderd woon-zorgcentra in Vlaanderen overkoepelt, noemt de maatregel van de Nationale Veiligheidsraad om beperkt bezoek toe te laten "totaal onverantwoord". Ook Triamant, dat onder andere in Velm een woon-zorgcentrum uitbaat, weigert bezoek toe te laten.

LEES OOK. Minister Beke vraagt uitstel van bezoekregeling voor rusthuizen

"Dit komt veel te vroeg", zegt Cloet. "De gezondheid van de bewoners en het personeel komt op de eerste plaats. Nu brengen we een brandspoor binnen in de woon-zorgcentra terwijl nog lang niet alle branden zijn geblust. De testresultaten hebben net aangetoond dat veel personeelsleden besmet zijn, ook al hebben ze geen symptomen. En nu gaan we misschien nog meer mensen binnenbrengen die besmet zijn zonder dat ze het weten?"

Voor Cloet is de conclusie nu duidelijk: "Wij gaan al onze woon-zorgcentra adviseren om de maatregel niet toe te passen. Dat is het enige wat we tot nog toe kunnen doen. Intussen zoeken we naar andere manieren om dat tegen te houden." Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt ruim een derde van alle woon-zorgcentra.

Voorbarig

In de woon-zorgcentra van Triamant - onder ander in Velm (Sint-Truiden) wordt het bezoekverbod alleszins aangehouden tot minstens 3 mei. “Nu bezoekers toelaten in woon-zorgcentra is alle inspanningen tenietdoen”, klinkt het bij CEO Jo Robrechts. “Want hoe kunnen we de bezoeken veilig laten verlopen? Er is nu al een tekort aan beschermingsmateriaal. En moet dat dan ook op anderhalve meter?”

“Ik begrijp dat de eenzaamheid kan wegen, maar het verlies van een familielid des te meer. Dit gaat over mensenlevens: we moeten corona buiten houden.”

De Nationale Veiligheidsraad besliste vanmiddag dat in de rusthuizen bezoek van één persoon toegelaten wordt, als het steeds om dezelfde persoon gaat die al veertien dagen geen symptomen vertoont. Die maatregel geldt ook voor voorzieningen voor personen met een handicap, en voor wie alleen woont en immobiel is.

“Onverantwoord en onbegrijpelijk”

Opnieuw bezoek toelaten in de woon-zorgcentra is “niet realistisch en onuitvoerbaar”. Dat zegt ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Als koepel van de publieke zorgvoorzieningen ziet de VVSG niet in hoe we dit in de praktijk kunnen organiseren. “Onverantwoord en onbegrijpelijk”, zegt algemeen directeur Kris Snijkers op Twitter.

“Compleet onaanvaardbaar”, voegt VVSG-woordvoerster Nathalie Debast toe. “Dit is niet het moment voor het personeel om dit erbij te nemen.” Wie op bezoek komt, zou men bijvoorbeeld moeten monitoren. “Men is zich compleet niet bewust wat gaande is in de woon-zorgcentra”, klinkt het ook.

bekijk ook

Nationale Veiligheidsraad laat bezoek in woonzorgcentra weer toe onder strikte voorwaarden