Het wordt een stille zomer: verbod op festivals betekent financiële mokerslag voor organisatoren

Geen Rock Werchter, geen Tomorrowland, geen Graspop, geen Pukkelpop. Wat al weken in de lucht hing, valt nu keihard op de hoofden van muziekminnend Vlaanderen: de regering veegt de volledige Belgische festivalkalender tot eind augustus leeg. Een financiële uppercut voor de sector, die meer dan een miljard euro verlies slikt. “We kunnen enkel hopen dat we geen jaren moeten zwoegen om deze schade in te halen.”