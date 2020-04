Geen massa-evenementen tot 31 augustus, wat met voetbalcompetitie? “Matchen zonder publiek wordt volgende week besproken”

Door de dreiging van het coronavirus heeft de Nationale Veiligheidsraad vandaag beslist om de maatregelen te verlengen. Alle massa-evenementen tot 31 augustus worden verboden. Naar alle waarschijnlijkheid gaan de openingswedstrijden van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League dus zonder supporters door. Ook andere sportmanifestaties met veel toeschouwers zoals wielerwedstrijden zijn onderhevig aan de nieuwe maatregelen.

Naast de start van het nieuwe voetbalseizoen komt mogelijk ook de bekerfinale in het gedrang. Voor die finale tussen Antwerp en Club Brugge is nog geen datum vastgelegd, maar als beslist wordt om voor 31 augustus te spelen, dan zullen supporters niet welkom zijn in stadion. Ook de return in de promotiefinale tussen OHL en Beerschot zal achter gesloten deuren moeten worden gespeeld, als ze al geprogrammeerd wordt.

Volgende week bespreekt de Nationale Veiligheidsraad of er voetbalwedstrijden achter gesloten deuren mogen plaatsvinden. Dat vertelde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) woensdag aan de RTBF.

“Er is een voorstel gedaan opdat voetbalwedstrijden achter gesloten deuren kunnen doorgaan”, stelde De Crem. “Het ligt op de tafel en zal worden besproken tijdens de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad die volgende week is voorzien.”

Op 24 april zit de Algemene Vergadering van de Pro League opnieuw samen, waar de gewijzigde maatregelen dus een belangrijk item zullen worden. De Pro League wil alvast niet wachten tot 31 augustus om de competitie te hervatten.