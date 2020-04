Geen Pukkelpop dit jaar: “Wij kijken vooruit, naar betere dagen, see you next year”

De Nationale Veiligheidsraad kwam vanmiddag samen om de verdere stappen te bespreken tegen de verspreiding van het coronavirus. Naast een versoepeling van enkele maatregelen, besloot de Veiligheidsraad ook om geen massa-evenementen toe te laten tot en met 31 augustus. Een kruis over de festivalzomer dus, en een kruis over Pukkelpop 2020. “Dat is de enige juiste beslissing”, weet ook de organisatie, maar “we blijven positief ingesteld. We gaan plannen maken voor volgende zomer.”

“Dit zijn ongekende tijden. De wereld ziet er sinds kort anders uit. Het sociale leven ligt grotendeels stil. De maatregelen zijn nooit gezien. Binnenkort is daar de zomer en de festivals. Adviezen van experten zijn ingewonnen, er is met artiesten overlegd. De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag beslist dat massa-evenementen tot en met 31 augustus 2020 niet toegelaten zijn in België. Het wordt een zomer zonder Pukkelpop.” Dat deelt Pukkelpop mee op haar website naar aanleiding van de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad.

“Dat is de enige juiste beslissing. Ze overvalt ons niet. Het lag in de lijn der verwachting en we hebben er enkel groot begrip voor. De gezondheid en veiligheid van festivalgangers, van artiesten, van crew, van vrijwilligers is onze grootste prioriteit,” zegt de organisatie begripvol maar met spijt in het hart. “In 2021 staan we er opnieuw”, garanderen ze wel. “See you next year”, sluit team Pukkelpop af.