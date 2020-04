ZOL stuurt bijna herstelde covid-patiënten naar huis en volgt ze verder op via telemonitoring

Genk -

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) volgt sinds vorige week covid-patiënten via telemonitoring op die uit het ziekenhuis ontslagen zijn, nog niet helemaal hersteld zijn, maar thuis mogen uitzieken. Vandaag worden zo al 14 patiënten drie keer per dag van op afstand medisch opgevolgd. Het ZOL is wellicht het eerste ziekenhuis in ons land dat hiermee begint.