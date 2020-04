Trouwfeest in de lente uitgesteld? Veel koppels willen huwelijk in de herfst

Verloofde koppels die in maart, april of mei zouden trouwen, zijn druk in de weer met het verplaatsten van hun datum. De geliefden proberen het feest wel nog in 2020 te laten plaatsvinden. Bij voorkeur in de zomer, maar ook het najaar is heel populair. Dat blijkt uit een rondvraag van huwelijksplatform House of Weddings.

Trouwen in coronatijden is niet evident, zeker niet als er na het jawoord in het stadhuis of de kerk ook een groot feest op de planning stond. Bij het huwelijksplatform van Iris Decreus, dat Belgische bedrijven bundelt om trouwers te helpen bij het organiseren van hun grote dag, zien ze een trend. “Ruim 76 procent zal hun huwelijk verplaatsen naar een nieuwe datum. De zomer en het najaar van 2020 zijn populair”, staat er in een persbericht. Opvallend: 2 procent geeft aan dat ze hun huwelijk niet zullen uitstellen, maar annuleren. Van de koppels die hun huwelijk gaan verplaatsen, heeft 80 procent in overleg met leveranciers al een nieuwe datum gekozen. De voorkeur gaat uit naar de maanden juli (10 procent), augustus (20 procent), september (11 procent) en oktober (9 procent).

Vrije data

“Voor de getroffen koppels en leveranciers is het belangrijk dat huwelijksfeesten deze zomer zouden kunnen plaatsvinden. Voor professionals, die na de eerste golf annulaties van maart-april straks ook hun volledige zomer -en dus hoogseizoen zouden geannuleerd zien, dreigen moeilijke tijden. Ze stimuleren om huwelijken te verplaatsen naar een latere datum in 2020 óf naar een datum voor de start van het hoogseizoen 2021 en zijn flexibel wat betreft annulatie- en herboekingsvoorwaarden.”

Trouwen in de herfst in plaats van de lente? Dat heeft volgens Decreus enkele voordelen, denk aan gezelligheid tussen vuurkorven, kaarsen en dekentjes. “Nog een voordeel is dat er redelijk wat data beschikbaar zullen zijn. Zo moeten koppels hun bruiloft geen volledig jaar uitstellen.”