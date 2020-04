Maatregelen verlengd tot 3 mei, geen festivals deze zomer

De Nationale Veiligheidsraad kwam vanmiddag samen om de verdere stappen te bespreken tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen worden verlengd tot 3 mei. Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen wel opnieuw de deuren openen. Rusthuisbewoners mogen bezoek ontvangen, en het zal een zomer zonder festivals en andere massa-evenementen worden.

De maatregelen zullen verlengd worden tot 3 mei, met enkele versoepelingen. Scholen zouden wel nog niet openen, maar tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen wel opnieuw de deuren openen. Dat gebeurt onder dezelfde voorwaarden als bij supermarkten.

Bovendien mogen bewoners van rusthuizen van instellingen opnieuw bezoek ontvangen, zij het onder strikte voorwaarden. Er moet één vaste bezoeker aangeduid worden, en die mag in de laatste twee weken geen ziektesymptomen vertoond hebben. Bovenstaande regel geldt ook voor alleenstaanden die zich niet kunnen verplaatsen. Ze mogen dus bezoek ontvangen van één persoon die de afgelopen twee weken géén symptomen vertoond heeft.

Geen festivalzomer

Wanneer de scholen opnieuw zouden kunnen openen, is nog helemaal niet duidelijk.

Wilmès trekt wel een kruis door de hele Belgische festivalzomer. Er komen tot 31 augustus geen massa-evenementen, dus geen Werchter, geen Tomorrowland en geen Pukkelpop. Er wordt niet in cijfers vastgelegd wat een 'massa-evenement’ is.

LEES OOK. Geen Pukkelpop dit jaar: “Wij kijken vooruit, naar betere dagen”

“Dit is geen versoepeling”

Wilmès sprak verder nog streng: “Sommigen zullen dit als een versoepeling beschouwen. Dat is het niet. Het is van groot belang dat we de maatregelen strikt blijven volgen.” Ze roept ook op tot burgerzin en gezond verstand. “Als u ergens komt waar u ziet dat het niet mogelijk is om u aan de regels te houden: ga dan naar huis en kom eventueel later terug. Volg de regels, in het belang van iedereen.”

“Transparant en zonder valse beloftes spreek ik u toe. De weg is nog lang, niemand weet wanneer we het gewone leven opnieuw zullen kunnen opnemen. Ons doorzettingsvermogen zal nog op de proef gesteld worden. Maar het vooruitzicht op een betere toekomst ligt binnen handbereik. Laat u niet ontmoedigen.”

Volgende week komt de Veilgheidsraad opnieuw bij elkaar: dan wordt besproken hoe het exitplan eruit zal zien. “Een exitplan vastleggen is véél moeilijker dan een lockdown vastleggen. We zijn nog niet klaar om data vast te leggen over wat wanneer mag. Bovendien: als we merken dat de huidige maatregelen niet werken, omdat mensen zich er niet meer aan houden, dan kunnen de maatregelen nog altijd strenger.”

Trots

“Wij, de overgrote meerderheid van ons, hebben volgehouden”, opende Wilmes de persconferentie. “We kunnen trots zijn. We zien dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames de helft is van tijdens de piek. Dat is het gevolg van onze inspanningen. Toch blijft het aantal patiënten op intensieve hoog, en we tellen nog veel overlijdens. De situatie in de woon-zorgcentra is zeer moeilijk. We werken hard aan een oplossing voor deze noodsituatie, en we testen er massaal.”

Miljoenen maskers

“Door maximale transparantie in het melden van sterfgevallen die verband of misschien verband houden met Covid-19 hebben we de rapportering mogelijk overschat. We hebben verder nog 134 miljoen chirurgische maskers en 54 miljoen FFP2-maskers besteld.”

Die mondmaskers zullen een belangrijke rol spelen in het exitplan, waar vanaf begin mei aan gedacht zal worden. Volgende week komt de veiligheidsraad daar over samen. “Die zullen op alle plaatsen waar een veilige afstand houden niet mogelijk is, aanbevolen worden. Ze kunnen echter nooit een goede hygiëne vervangen.”