Een chocoladetaart maken zonder eieren en boter, lukt dat?

Op het internet circuleert een razend populair recept voor een ‘magische chocoladetaart’. Die wordt gemaakt met water, zonder eieren en boter. Maar is die ook lekker? We namen de proef op de som.

Vlaanderen is massaal aan het bakken gegaan, maar een chocoladetaart maken hoeft niet altijd moeilijk te zijn en veel kennis van zaken heb je er helemaal voor niet nodig. Zeker niet bij dit ‘magisch’ exemplaar van de blog The Petite Cook. Of dat is althans wat wordt beloofd. Je hebt slechts zeven ingrediënten nodig en eieren en boter horen daar niet bij. In de plaats daarvan gebruik je onder andere water. Dat maakt meteen dat deze versie ook geschikt is voor veganisten en uit te proberen voor de kinderen. Wij deden de test...

Ingrediënten:

- 380 ml water

- 80 ml olijfolie

- 1 zakje vanillesuiker of een el vanille-extract

- 370 gr bloem

- 2 el bakpoeder

- 240 gr suiker

- 5 el cacaopoeder

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Neem een kleine kom, doe er de olie in en voeg het water en de vanillesuiker toe. Meng goed.

Neem een grotere kom en zeef er de bloem in, dat is belangrijk om de taart straks luchtig te maken. Voeg het bakpoeder, de suiker en het cacaopoeder toe en meng goed.

Voeg langzaam het mengsel van het water en de olie toe aan de mengsel van het bloem. Roer voorzichtig met een klopper tot je een glad mengsel hebt.

Vet de taartvorm in of leg er een bakpapier in. Giet er het taartmengsel in. Zet in het midden van de oven en laat veertig minuten bakken.

Om te kijken of de taart gaar is, ga je er met een tandenstoker in. Hangt er niets meer aan? Dan is de taart klaar. Indien niet, zet nog eens vijf minuutjes terug.

Ons verdict: halve taart

Na de eerste en oorspronkelijke veertig minuten blijkt dat de taart nog altijd niet gaar is. Uiteindelijk halen we ze bijna nog eens een uur later uit de oven. De bovenkant ziet er veelbelovend uit, maar eenmaal een spie wordt uitgesneden blijkt dat zich een ramp heeft voltrokken. De taart is vooral aan de bodem nog bijzonder zompig en komt moeilijk los van de taartvorm.

Eenmaal afgekoeld is er nog wel eventjes beterschap in zicht, maar een eerste proefbeurt doet meteen naar een glas water verlangen. Niet dat het echt afschuwelijk is, maar de bloem smaakt iets te fel door. Wat we hebben geleerd vandaag? Als iets er te mooi uitziet om waar te zijn, dan is het dat vaak ook.