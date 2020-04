Opnieuw 47 ontslagen en 13 overlijdens in Limburgse ziekenhuizen

Hasselt - De toestand in de Limburgse ziekenhuizen lijkt te stabiliseren. Steeds meer patiënten mogen de covid-afdeling verlaten en naar huis gaan. De afgelopen 24 uur kregen 47 patiënten dat goede nieuws te horen.

Op dit moment verblijven nog minstens 405 mensen met een coronabesmetting in een van de Limburgse ziekenhuizen, zeker 81 van hen liggen op intensieve. Het aantal ziekenhuispatiënten in Limburg ligt wellicht iets hoger omdat er geen cijfers beschikbaar zijn van het Mariaziekenhuis in Pelt. De meeste covid-patiënten verblijven in Ziekenhuis Oost-Limburg (115) in Genk en Jessa Ziekenhuis in Hasselt (113).

Het Sint-Trudo Ziekenhuis had sinds gisteren de meeste ziekenhuisverlaters (17), maar er vielen ook de meeste doden te betreuren (7). In totaal heeft het virus sinds de uitbraak al 255 mensenlevens geëist in de Limburgse ziekenhuizen.