Maand oude Truiense baby Zoë opgenomen in corona-afdeling Jessa Ziekenhuis

Sint-Truiden -

Afgelopen nacht is Zoë, de Truiense baby van slechts een maand oud, die besmet is met Covid-19 opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. De baby huilde onophoudelijk waardoor de ouders die nacht een afspraak maakten in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Daar is Zoë nu voor drie dagen opgenomen in observatie.