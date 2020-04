Dixie Rose: Over gebroken harten, ontmoetingen, tegenslagen en vreugde…

Dag en Anniek vormen een muzikaal koppel uit Opitter. Bijna 10 jaar langs al doorkruisen ze Vlaanderen als akoestisch cover-duo “Dag Anniek. Maar ondertussen zaten ze niet stil en schreven ze hard aan eigen werk en brachten ze in september 2019 hun debuut EP uit onder de naam “Dixie Rose”. Deze keer niet als duo, maar met een voltallige band! Liedjes over gebroken harten, inspirerende ontmoetingen, vreugde en tegenslagen,… elk nummer vertelt een persoonlijk verhaal. Verwacht u met dit Blijk in uw kot-concert vooral aan invloeden uit country, americana en blues.