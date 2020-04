Challenge: Bezorg ons jouw Limburgs KOTvolkslied en schitter in onze compilatievideo

Op 19 april vieren we Limburgdag. In ons kot. We willen iedereen virtueel verenigen. Jij doet toch ook mee?

Geef het toe. Ook jij kunt minstens het refrein van het Limburgs Volkslied zonder nadenken meezingen. Daarom dagen we iedereen uit: neem je eigen Limburgs Kotvolkslied op en bezorg het ons. We vragen uiteraard geen op en top afgemonteerde videoclip. Neem gewoon je smartphone, registreer (liefst in een liggend/landscape formaat) jouw versie van 'Waar in ’t bronsgroen eikenhout' en stuur het voor het einde van dit weekend naar de HBvL-Whatsappgroep #Limburgtegencorona via 011/87.85.24.

1 of 2 strofen zijn al meer dan genoeg. Zing je onder de douche, zorg dan dat jouw smartphone minstens spatwaterdicht is. Vorm je zo’n gezin dat zingend de afwas doet of de auto wast? Ideaal om dat dit weekend te doen met de tekst en melodie van het Limburgs Kotvolkslied.