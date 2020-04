TIPS. Op zachte zolen en een soepje slurpen

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be (online) en de leukste hebbedingen.

Fris voor het gezicht

Grijp je deze tijd aan om kleine wellnessmomenten in te lassen in je eigen badkamer? Dan ben je misschien nog op zoek naar een verkwikkend gezichtsmasker. Beautymerk Vichy heeft een nieuw tissue-exemplaar uit dat belooft om binnen de tien minuten de vermoeide huid een dag lang te hydrateren, te versterken en te herstellen. Samengesteld op basis van vulkanisch Water en hyaluronzuur. Prijs: 5,95 euro, verkrijgbaar in de apotheek.

Soepje slurpen



Gezonde tip voor wie in groot Gent woont en prioriteit maakt van winkelhieren: pop-up Aardig gaat verder op sociale media. Op het menu? Verse soep om af te halen of aan je deur geleverd. Via Instagram ontdek je elke week welke soep in de maak is. Hiervoor worden enkel verse ingrediënten gebruikt van lokale handelaren. Ook een - letterlijk - warm gebaar om een dierbare op afstand te trakteren. Per liter betaal je 6 euro. Bestellen (ook zelfgemaakt brood voor erbij) kan tot woensdag, op donderdag slurp je ze op. Meer info via dit account.

Op zachte zolen

Dag in, dag uit op blote voeten lopen in quarantainetijd? Geen goed plan. Hét perfecte excuus om nieuwe sneakers te kopen voor deze zomer, dus. Het Franse Veja heeft een nieuwe Condor-collectie ontworpen, een loopschoen die voor 53 procent uit biologische, gerecycleerde materialen bestaat. De zool, vervaardigd uit wild rubber uit het Amazonegebied, rijstvlies en synthetisch rubber moet het gevoel geven dat je op een wolkendek loopt. Prijs: 140 euro.

Kaarsje branden

Een wit laken buiten hangen om de zorgsector te steunen en applaudisseren kan nog steeds, maar dankzij de Limburgse kaarsproducent Spaas kun je ook een gratis kaarsje naar een zorgmedewerker sturen met persoonlijke boodschap erbij. Wie deelneemt kan slechts één kaarsje versturen. Dit om iedereen een kans te geven om een zorglener te bedanken. Enkel geschikt voor zorgwerkers, zolang de voorraad strekt. Een steunkaarsje aanvragen, kan via deze link.