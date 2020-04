Scouts en Gidsen Vlaanderen aan beleidsmakers: “Een zomerkamp is geen muziekfestival”

In een open brief richt Wim Verschueren, de verbondscommissaris van Scouts en Gidsen Vlaanderen, zich tot politici en experten om de zomerkampen veilig te stellen. Hij vraagt om in de coronamaatregelen voor de komende tijd extra aandacht te hebben voor het opvoedende karakter van een zomerkamp van de jeugdbeweging. En hij wijst erop dat er duidelijke verschillen zijn met andere evenementen.

“Een zomerkamp is geen muziekfestival”, poneert Verschueren in zijn brief. “We lokken géén internationale bezoekers. We verzamelen generatiegenoten, veelal uit hetzelfde dorp, in een kleine bubbel, die ...