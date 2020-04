Stad Beringen bezorgt knutselpakketten aan gezinnen

Beringen - In Beringen worden er meer dan 200 knutselpakketten verdeeld om gezinnen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dit is een initiatief van brede school De Terrilling in samenwerking met stad Beringen, buurtwerkers RIMO Limburg en met financiële ondersteuning van Welzijnszorg. Elk knutselpakket bevat een springtouw, een frisbee, ballonnen, een schaar, lijm, stiften, een pingpongbal, dobbelsteen en een spelletje.

De coördinator van De Terrilling Lien Vanlangenaeker legt uit: “Zowel de buurtwerkers als ikzelf hebben de voorbije weken zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken via de telefoon, facebook, whatsapp,… om te horen hoe het met hen gaat. Uit heel wat gesprekken bleek het voor sommige gezinnen niet altijd zo gemakkelijk om de kinderen bezig te houden. Normaal gezien komen deze kinderen naar de naschoolse activiteiten van De Terrilling, de kinderwerking van Jeugdwelzijnswerk, spelen ze samen met Kind en Taal of op de pleinactiviteiten van de buurtwerkers. Nu valt dit allemaal weg. Ook enkele scholen gaven aan dat sommige kinderen nood hadden aan een extra stimulans. Daarom sloegen we de handen in elkaar en maakten we knutselpakketten.”