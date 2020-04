In Nederland blijven drie van de zes verdachten vast op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van en de moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56). Dat besloot de rechtbank in Breda woensdag.

Tot voor kort zwegen de verdachten, maar nu hebben ze met verschillende verhalen vooral verwarring gezaaid. Daardoor is onduidelijk wie de man doodde en of dat in België of in Nederland ...