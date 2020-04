Uitgestelde Tour de France start op 29 augustus, Giro en Vuelta na het WK

De Tour de France wordt georganiseerd van 29 augustus tot 20 september. Organisator ASO had deze morgen overleg met de UCI, dat rond 13 uur een persbericht verstuurde. Daarin kondigde het een aanpassing van de wielerkalender aan om de Tour toch nog in optimale omstandigheden te laten rijden. Na het WK eind september is het aan de Giro en de Vuelta. Het is ook de bedoeling de meest prestigieuze voorjaarsmonumenten zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix dit jaar nog te rijden. Ten laatste 15 mei hoopt de UCI met concrete data te komen.