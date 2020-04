Gezinsbond strekt de benen

Tongerlo

Bree - De Gezinsbond weet ondanks de coronamaatregelen de mensen toch te bereiken.

De Gezinsbond van Tongerlo zorgde de afgelopen paasdagen voor een leuke speurtocht. Nu het sociaal contact vermeden dient te worden was dit een activiteit voor ieder gezin waar ze geen contact hadden met andere gezinnen maar ieder op zijn eigen ritme kon wandelen. Via een routeplan in Tongerlo konden de gezinnen bij alle bestuursleden allerlei leuke opdrachten doen. Bijvoorbeeld een selfie maken met de kerktoren op de achtergrond, een rebus oplossen, een woord vormen met de letters... Vooraf kregen de leden een mail met de nodige uitleg en een antwoordformulier om te printen. De opdrachten zorgden ervoor dat ieder gezin zijn gedachten eens kon verzetten en dat Pasen toch nog een leuke invulling kreeg.

Deze activiteit was een klein succes. Veel gezinnen vonden het een leuk iniatief vooral omdat je niet zoveel kan doen in deze moeilijke tijd. Alle gezinnen moesten hun antwoorden doormailen naar de voorzitter waardoor ze kans maken op een leuke prijs.