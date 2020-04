Sint-Truiden -

In de derde aflevering van de TVL-reeks 'In het Spoor van de Helden van Sint-Trudo', gaat TVL op bezoek bij de afdeling materniteit. In tegenstelling tot de intensieve- en COVID-afdelingen, is het daar net heel rustig. Op de kraamafdeling merken ze zelfs iets positiefs aan deze coronacrisis: nieuwe gezinnen zitten in een intieme bubbel omdat er geen kraambezoek is wegens de coronamaatregelen.