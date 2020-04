Testresultaten rusthuizen jagen cijfers de hoogte in: 340 nieuwe besmettingen in Limburg

Hasselt - Omdat de resultaten van de verplichte tests in de woonzorgcentra verrekend zijn, ontstaat er een nieuwe piek in de dagelijkse coronacijfers. In Limburg komen er 340 nieuwe besmettingen bij en komt het totaal op 4.149 bevestigde besmettingen.

De 340 nieuwe gevallen brengen het Limburgse totaal op 4.149 bevestigde besmettingen. Dat is een enorme stijging, maar die is perfect verklaarbaar omdat de resultaten van de duizenden tests van de afgelopen dagen in de woonzorgcentra hierin verrekend zijn. Door die stijging - die voor het hele land geldt trouwens - blijft Limburg de provincie met de hoogste besmettingsgraad (48 gevallen per 10.000 inwoners). In de andere Vlaamse provincies ligt dat zoals geweten een pak lager: Antwerpen (23 per 10.000 inwoners), Vlaams-Brabant (31), West-Vlaanderen (32) en Oost-Vlaanderen (27).

LEES OOK. 283 nieuwe corona-overlijdens: “De piek lag waarschijnlijk begin april, maar nieuwe piek kan”

In rusthuizen 17 procent besmet

In ons land zijn er momenteel 33.573 bevestigde besmettingen nadat er gisteren nog eens 2.454 mensen positief testten voor Covid-19. Ook hier zijn de resultaten van de grootschalige testen in de woonzorgcentra de oorzaak. Er werden de afgelopen 24 uur 13.434 testen uitgevoerd, waarvan 10.871 in woon-zorgcentra. Daaruit bleek dat 17 procent van de bewoners en personeel besmet is met het virus.

De afgelopen 24 uur zijn er ook 283 corona-overlijdens geteld: 179 in de woonzorgcentra en 103 in de ziekenhuizen en nog één onbekende. Sinds de uitbraak van het virus zijn in ons land al 4.440 mensen gestorven aan de ziekte. Het grootste aandeel van de overlijdens komt nog uit de ziekenhuizen (2.252 gevallen of 51%), maar de rusthuizen komen steeds dichterbij (2.029 gevallen of 46%), de overige percentages zijn thuissterftes of is de locatie niet gekend.

LEES OOK. Van Ranst: “Bijna alle overlijdens in woon-zorgcentra meegerekend bij Covid19-overlijdens. Ik vind dat dom”

Van de overleden ziekenhuispatiënten is het zeker dat corona de doodsoorzaak is. In de rusthuizen gaat het om een zeer klein aantal gevallen die door een laboratorium bevestigd zijn (63). Het grootste gedeelte van de overledenen zijn vermoedelijke gevallen (1.966). Dat betekent dat een overleden bewoner wel het virus droeg, maar het is niet zeker of dat ook de doodsoorzaak was. Veel mensen zijn immers drager van het virus zonder dat ze symptomen vertonen. Het is omdat ons land alles telt dat België hoog scoort in de mortaliteitscijfers vergeleken met andere landen in de wereld.

Steeds meer ziekenhuisverlaters

De situatie in de Belgische ziekenhuizen stabiliseert, blijkt uit de cijfers. “Dat is positief, maar de realiteit is dat nog veel virus in de bevolking circuleert. Het is dus nog niet verdwenen. Als we discipline verliezen, flakkert het virus terug op en krijgen we nieuwe pieken”, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht.

Laten we beginnen met het positieve nieuws: 239 patiënten mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten, dat zijn er 78 meer dan de dag voordien. In totaal zijn er nu 7.107 patiënten ontslagen in België.

Er waren echter ook 250 nieuwe opnames in de Belgische ziekenhuizen. In totaal zijn er nu nog 5.524 (-12) bedden bezet. 22 patiënten mochten intensieve zorgen verlaten, toch verblijven er nog altijd 1.204 personen. In totaal moeten 889 (-26) van hen beademd worden.

Nieuwe oproep tot solidariteit

Tijdens de dagelijkse persconferentie beklemtoonde Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum het belang van solidariteit. “We stellen een mate van ergernis vast. Mensen die de maatregelen niet correct toepassen, wekken terecht een gevoel van onbegrip bij mensen die wel hun uiterste best doen. De politiediensten leveren op dit moment inspanningen voor de handhaving op het terrein. Maar het is niet de politie die de ultieme verantwoordelijkheid draagt, dat zijn we zelf. Door het juiste gedrag aan te nemen, zorgen we ervoor dat het virus zich niet verder kan verspreiden. We begrijpen dat veel mensen het moeilijk hebben, maar laat het gedrag van anderen geen excuses zijn om de teugels te vieren, anders is onze inspanning van de afgelopen weken tevergeefs. De situatie is heel zwaar in de ziekenhuizen, maar nog steeds beheersbaar. Dit moeten we zo houden.”