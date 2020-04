283 nieuwe corona-overlijdens: “De piek lag waarschijnlijk begin april, maar nieuwe piek kan”

Er vielen de afgelopen 24 uur 283 doden door het coronavirus, waarvan 103 in ziekenhuizen en 179 in woonzorgcentra. In de woonzorgcentra gaat het voornamelijk om vermoedelijke covid-19-overlijdens, slechts een klein aantal werd in het laboratorium bevestigd. Dat zei viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

KAART. Zoveel besmettingen met het coronavirus telt jouw gemeente

Er vielen de afgelopen 24 uur 214 doden in Vlaanderen, 32 in Wallonië en 37 in Brussel. In totaal zijn er in ons land 4.440 sterfgevallen te betreuren als gevold van het virus. In totaal stierven 51 procent van de patiënten in het ziekenhuis en 46 procent in de woonzorgcentra.

In de ziekenhuizen werden 250 nieuwe patiënten opgenomen, 239 mensen mochten het ziekenhuis dan weer verlaten. In totaal liggen 5.524 mensen in het ziekenhuis door corona, dat is een lichte daling van 12 patiënten. 1.204 mensen liggen op intensieve zorg, 889 worden beademd. Dat is een daling van 26 mensen. De daling van het aantal mensen op intensieve zorg is een combinatie van mensen die overlijden, en mensen die ontslagen worden uit die zorg.

1 op 6 in woonzorgcentra test positief

Ine afgelopen dagen zijn bijna 11.000 bewoners en personeelsleden van woon-zorgcentra getest op het coronavirus. Zeventien procent bleek inderdaad besmet, zo hebben de interfederale woordvoerders woensdag bekendgemaakt.

Er werden sinds 10 april in totaal 10.872 tests uitgevoerd: 5.202 op rusthuisbewoners en 5.669 op personeelsleden. Van de bewoners bleek 20 procent besmet met het coronavirus, bij de personeelsleden ging het om 14 procent. In totaal waren er zo 1.837 positieve tests.

Marc Van Ranst zei dat vrijwel elke dode in een woonzorgcentrum momenteel wordt geteld als een coviddode. “Dat is een beoordeling van de behandelende arts, die bepaalt of covid-19 heeft bijgedragen aan het overlijden”, zegt Van Gucht.

LEES OOK. Van Ranst: “Bijna alle overlijdens in woon-zorgcentra meegerekend bij Covid19-overlijdens. Ik vind dat dom”

Virus blijft circuleren

“Als we kijken naar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, dan zien we dat de piek waarschijnlijk rond begin april lag, sindsdien is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gedaald”, zegt viroloog van Sciensano Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Het cirus circuleert nog in de gemeenschap, dit virus is nog niet verdwenen.” Dat betekent volgens Van Gucht dat als we de discipline verliezen en de maatregelen lossen, dat het virus snel terug zal opflakkeren. “Een stijging zullen we pas twee weken later zien.”

Van Gucht hoopt dat de toegenomen mobiliteit tijdens het paasweekend geen effect zal hebben. “Maar dat zullen we pas over veertien dagen zien”, zegt hij.

Solidariteit doet deugd

“Sinds het begin van de crisis is er veel solidariteit, en dat doet deugd”, zegt woordvoerder van het crisiscentrum Yves Stevens. “Maar er is ook een mate van ergernis. Mensen die de maatregelen niet toepassen wekken terecht gevoelens van frustratie. De politie levert volgens Stevens inspanningen voor de handhaving op het terrein. “Maar het is niet aan de politie om de verspreiding tegen te gaan, het is zijn wij die ervoor moeten zorgen dat het virus niet verder verspreid wordt.”

Hij begrijpt dat de situatie moeilijk is voor sommige mensen, maar het gedrag van anderen mag geen excuus zijn om de teugels te lossen. “Laat de gezamelijke inspanningen van de afgelopen weken niet voor niets zijn’, zegt Steven. “De situatie is zwaar in de ziekenhuizen, maar nog steeds beheersbaar. Dit moeten we samen zo houden.”

LEES OOK. Straks Veiligheidsraad: wat zal de invloed van het paasweekend zijn?