Dronken bestuurder (41) de lucht in gekatapulteerd wanneer hij bocht mist op rotonde

Er is weinig verkeer op de weg door de coronamaatregelen en de lockdown. Dat is in Polen ook zo. Toch was er in Rabien, een dorp op zo’n 130 kilometer van hoofdstad Warschau, een spectaculair ongeluk. Een bestuurder (41) reed op Pasen rechtdoor over een rotonde en werd daarbij de lucht in gekatapulteerd. Na zijn korte vlucht belandde hij op een kerkhof en hij moest door de brandweer worden bevrijd. De bestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet duidelijk of hij zwaargewond is. Volgens de lokale media had hij gedronken.