Amy Schumer verandert naam van haar zoontje: “Verwees naar geslachtsdelen”

Actrice en comedian Amy Schumer beviel elf maanden geleden van haar zoontje. Het jongetje kreeg voluit de naam Gene Attell Fischer, maar ondertussen werd die al veranderd omdat er een gênant probleempje opdook. “De naam verwees te veel naar geslachtsdelen.”

Amy Schumer en haar man Chris Fischer verwelkomden begin 2019 hun eerste kindje: Gene Attell Fischer. De tweede naam van het jongetje moest een eerbetoon worden aan collega-comedian en vriend Dave Attell. Maar al snel dook er een probleempje op, iets waar de kersverse ouders helemaal niet hadden bij stilgestaan. Als je de twee voornamen uitspreekt, klinkt dat verdacht veel als ‘genital’, wat zoveel wil zeggen als genitaal of verwijzend naar geslachtsdelen.

In haar podcast ‘3 Girls, 1 Keith’ maakte Schumer het nieuws bekend dat ze dus maar de tweede naam hebben laten veranderen. “Weten jullie dat Gene, de naam van onze baby, officieel is veranderd? Het is nu Gene David Fischer”, vertelt ze. “Het was eerst Gene Attell Fischer, maar we realiseerden ons dat we per ongeluk onze zoon naar geslachtsdelen hebben genoemd.”

Haar podcastgaste Claudia O’Doherty vulde vervolgens aan: “Het was mijn moeder die me erop wees dat de naam Gene Attell op genital leek: ‘Amy heeft haar kind de naam van genitaliën gegeven’, zei ze, en ik dacht bij mezelf: ‘Wat zegt die nu?’ Maar ja, ze had nog wel gelijk ook.” Ook op Twitter hadden mensen al die bedenking gemaakt toen de naam van het jongetje werd bekendgemaakt.