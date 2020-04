Stadsbestuur Borgloon last evenementen af tot juni 2020

Borgloon - Het schepencollege van Borgloon heeft beslist om alle eigen activiteiten of de organisatie van activiteiten waaraan het stadsbestuur participeert voor de maanden mei en juni 2020 niet te laten plaatsvinden op haar grondgebied.

Bovendien heeft het schepencollege beslist om ook de Dag van de kers, die traditioneel begin juli plaatsvindt in Rijkel (zondag 5 juli 2020) en waar jaarlijks meer dan duizend bezoekers naartoe komen, niet te laten doorgaan dit jaar. Deze beslissing is uiteraard genomen naar aanleiding van de huidige coronapandemie waarmee wij allemaal geconfronteerd worden, en die in het bijzonder in Zuid-Limburg hard toeslaat.

Het stadsbestuur dringt er bij alle privé-organisatoren op aan om deze beslissing te volgen en geen activiteiten te organiseren in Borgloon gedurende de maanden mei en juni 2020. Voor de activiteiten die gepland zijn in de maanden juli en augustus 2020 wacht het schepencollege om een definitieve beslissing te nemen tot we het nieuwe besluit van de nationale veiligheidsraad kennen.