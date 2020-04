Bocholt Rocks: beschilderde stenen in Bocholt

Bocholt - Bocholtenaren kunnen zich vanaf nu met een nieuw initiatief bezighouden: Bocholt Rocks. Sofie Vrijsen kwam het idee tegen op Facebook bij haar nicht, die deelnam aan hetzelfde initiatief in Maaseik. Toen ze zag dat dit in Bocholt nog niet bekend was, besloot ze ook voor Bocholt een Facebookpagina aan te maken waarin mensen het concept leerden kennen.

Tijdens de coronacrisis wordt er opmerkelijk veel meer gewandeld door de inwoners. Het leek dus een leuk idee om het centrum en de wandelpaden op te fleuren. Het idee achter 'Bocholt Rocks' is dat men stenen verzamelt en hier iets op schildert. Op de achterkant kan men dan 'Bocholt Rocks!' zetten, zodat mensen het initiatief kunnen opzoeken en kunnen meedoen.

De bedoeling is dat deze stenen tijdens het wandelen opgemerkt worden en eventueel op een ander plekje neergelegd worden. Zo reist de steen verder en wordt hij binnenkort misschien meegepakt door toerisme en komt het zo terecht in een ander land. Veel mensen kunnen nu niet gaan werken of hebben momenteel geen hobby’s meer. Op deze manier kunnen ze zichzelf creatief bezig te houden en tegelijk Bocholt een beetje kleurijker te maken.